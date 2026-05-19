Ekrem İmamoğlu'ndan diploma mesajı: Eğer hesabınız baskın seçimse...

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davada istinaf başvurusunun reddedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında Ekrem İmamoğlu, "'23 yaşındaki Ekrem'in” anacığının ak sütü kadar helal diplomasını iptal etmek için en başta talimatı verenden yargı içindeki imza atanlara kadar tamamının yaptığı operasyon" tepkisini gösterdi.

İmamoğlu, şunları söyledi: "32 yıl sonra yapılan bu hırsızlık, gençlerimizin emeğine, geleceğine ve umutlarına karşı maddi beklenti ve makam menfaati için ortaya konulmuş organize bir hırsızlıktır."

Ekrem İmamoğlu, son olarak, "Eğer hesabınız baskın seçimse; bu ülkenin geleceği çalınan gençleri, anne ve babaları hesabı soracaktır. Pek yakında!" ifadelerini kullandı.