Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Uyarımı yapıyorum"

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. İmamoğlu paylaşımında "Yeter sürekli aldatıldığınız! Olan bu yoksullaştırılmış, gariban millete oluyor." dedi

Cumhurbaşkanına ve çevresine sesleniyorum!



Bir avuç kötü niyetli muhteris; ihanetleri ile yine aldatılmanızı mı sağlıyor?



“Turpun büyüğü”, “dananın kuyruğu” diyerek sizi bir kez daha mı boşa düşürüyorlar?



Kumpas, yalan, dolan, fitne, fesat, gizli tanık, iftiracı zorlamaları… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 14, 2025

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanına ve çevresine sesleniyorum! Bir avuç kötü niyetli muhteris; ihanetleri ile yine aldatılmanızı mı sağlıyor? “Turpun büyüğü”, “dananın kuyruğu” diyerek sizi bir kez daha mı boşa düşürüyorlar? Kumpas, yalan, dolan, fitne, fesat, gizli tanık, iftiracı zorlamaları vs bunların hepsi boş işler. Yeter sürekli aldatıldığınız! Olan bu yoksullaştırılmış, gariban millete oluyor. Bakın millet nasıl ağır bir bedel ödüyor:

•45 milyar dolar rezerv birkaç günde eridi.

•1,5 yıllık ekonomik program ve ödenen ağır bedel çöp oldu. •Emekli, genç, işçi, memur, çiftçi sefil oldu.

•Adalete güven kökünden sarsıldı, sistem çürüdü.

•Gençler başta olmak üzere millet, gelecek umudunu yitirdi.

•Kapı kapı gezip ikna etmeye çalıştığınız uluslararası yatırımcı arkasına bile bakmadan geri dönmemek üzere gitti.

Uyarılarımı yapıyorum, çünkü artık bu ülkenin geleceği adına en kritik dönemeçlerden birindeyiz. Cumhurbaşkanının çevresinde, makamını ve gücünü değil kendisini gerçekten kalpten seven birileri kalmışsa, kendisini bu aziz milletin ve kadim devletin bekası için uyarsın. Çok şükür millet uyandı ve uyarılarını meydanlarda yapıyor. Asıl büyük dersi ise sandıkta verecek. Sandık gelecek, o bir avuç haktan ve hukuktan nasiplenmemiş olanlar milletten cevabını alacak."