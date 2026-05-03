Ekrem İmamoğlu'ndan Erzurumspor ve Amedspor'a tebrik mesajı

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süper Lig’e yükselen Erzurumspor ve Amedspor’a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, iki kulübün camialarını, yöneticilerini, kadrolarını ve sporcularını tebrik ederek, Erzurum ve Diyarbakır’ın Süper Lig’e ayrı bir renk katacağını belirtti.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Erzurumspor ve Amedspor Süper Lig’e hoş geldiniz.

Camialarınızı, kadrolarınızı, yöneticilerinizi ve sporcularınızı tebrik ederim.

Erzurum ve Diyarbakır şehirleri ile Süper Lig çok daha renkli ve heyecanlı olacaktır.”