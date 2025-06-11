Ekrem İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek'e veda mektubu

Yaklaşık 3 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden ve dün defnedilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için veda mektubu yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli hesaptan paylaşılan mektupta İmamoğlu, Zeyrek'i, “yüksek enerjili, tutkulu, partizanlıktan uzak bir halk adamı” sözleriyle nitelendirdi.

Zeyrek’in Manisa için üstlendiği sorumluluğu büyük bir heyecan ve başarma arzusu ile taşıdığını belirten İmamoğlu, onunla ilk karşılaştığı andan itibaren bu gücü hissettiğini vurguladı. Mektubunda, “Hiç şüphe etmeden kendisini uğurlarken Sayın Özgür Özel’in çok isabetli bir ismi Manisa’ya şehr-i emin olarak tespit ettiğini görmüştüm” ifadelerine yer verdi.

"RUHUNDA PARTİZANLIĞIN ZERRESİNİ TAŞIMIYOR"

Zeyrek’in seçim zaferinin ardından yapılan ortak proje toplantılarında enerjisinin zirve yaptığını dile getiren İmamoğlu, “Oy veren-vermeyen herkesin başkanı olmuş, ruhunda partizanlığın zerresini taşımayan, insanı insan olduğu için seven bir yiğidi görmüştüm karşımda” sözleriyle Zeyrek’in belediyecilik anlayışını anlattı.

"O GÜZEL RUHUNU ASLA UNUTMAYACAĞIM"

İmamoğlu, Zeyrek’in Silivri’deki son ziyaretini de hatırlattı ve o anı şu sözlerle paylaştı: “Beni en son Silivri ziyaretindeki güç veren kucaklaması, benden uzun boyuyla başını eğip omzuma koyarak ‘Seni asla yalnız bırakmayacağız’ sözünü ve o güzel ruhunu asla unutmayacağım.”

Mektubunun sonunda Ferdi Zeyrek’in ardından düzenlenen cenaze törenine de değinen İmamoğlu, törendeki duygusal anların, “milletin partizanlıktan uzak, adaletli ve kucaklayan bir siyasete duyduğu özlemin” bir göstergesi olduğunu ifade etti. Zeyrek’in yaşamı boyunca gösterdiği hizmet ruhunun ve insani duruşunun tüm yerel yöneticilere ilham vereceğini söyledi.

İmamoğlu mektubunu, “Seni hiç unutmayacağız, mekanın cennet olsun! Ruhun şad olsun!” sözleriyle tamamladı.