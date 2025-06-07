Ekrem İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek için 'geçmiş olsun' mesajı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, evinde elektrik akımına kapılan ve hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nden paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek kardeşimin geçirdiği ağır bir kaza sonrası tedavi altına alındığını büyük bir üzüntüyle öğrendim" dedi.

"Dualarım kıymetli Ferdi Zeyrek dostum için" diyen İmamoğlu, "Allah’ım seni korusun Ferdi Başkanım, senin gibi iyi ve güçlü bir insanın hızla iyileşip hizmetlerine devam edeceğine inanıyorum. Aileni, dostlarını ve çalışma arkadaşlarını sevindireceksin inşallah" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek kardeşimin geçirdiği ağır bir kaza sonrası tedavi altına alındığını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Dualarım kıymetli Ferdi Zeyrek dostum için. Allah’ım seni korusun Ferdi Başkanım, senin gibi iyi ve güçlü bir insanın hızla… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 7, 2025

NE OLMUŞTU?

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırılılmıştı.

48 yaşındaki Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ferdi Zeyrek'in sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmıştır. Sayın Başkanımızın tedavisi, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda, doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir. Resmi hesaplarımız dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."