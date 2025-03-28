Ekrem İmamoğlu'ndan gençlere mesaj: Cesaretlerine hayranım, tarih yazmalarına az kaldı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yeni bir mesaj gönderdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutuklu bulunan belediye başkanlarını ve parti yöneticilerini ziyaret etti.

Gökçen'in yanında milletvekilleri Süreyya Öneş Derici, Ayça Taşkent, Süleyman Bülbül, Aysu Bankoğlu, Türkan Elçi ve Cumhur Uzun da yer aldı.

Çıkışta cezaevi önünde basın açıklaması yapan Gökçen “Başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı ziyaret ettik bugün ve kendileriyle Türkiye’de neler olduğunu, halkın neler yaşadığını konuştuk” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun yanında çocuklar tarafından çizilen resimler olduğunu belirten Gökçen, bir çocuğun “Ben büyüyünce savcı olacağım ve sana yardım edeceğim” notunu taşıyan resmi gösterdiğini ifade etti.

"ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ"

Gökçen, İmamoğlu’na verilen desteğin çok geniş olduğunu vurgulayarak, “İnsanlarımız şunu söyledi: ‘Biz Ekrem Başkanımızın yanındayız. Özgürlüğünü istiyoruz. Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye’de yaşamak ve erken seçim istiyoruz’” dedi.

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIM"

Gökçen, İmamoğlu'nun mesajını da paylaştı. Gençlere seslenen İmamoğlu, şu mesajı iletti:

“İtibarımızı, ekonomimizi, demokrasimizi, ulusal tüm değerlerimizi zedeleyen olaylar beni çok üzüyor. Gençlerin pırlanta yürekleri, cesaretleri ve akıllarıyla hak arama mücadelesi verdikleri ortamda gördükleri muamele beni derinden sarstı. Gençlerimizin yanındayım, cesaretlerine hayranım. Tarih yazmalarına az kaldı. Onları çok seviyorum.”

Gökçen, tüm yurttaşları Maltepe’de yarın düzenlenecek mitinge davet etti.