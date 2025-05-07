Ekrem İmamoğlu'ndan gözaltına alınıp tutuklanan gençlere mektup

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan gençlere mektup yazdı

Ekrem İmamoğlu, mektubunda, "Seni en derin ve en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum. Bir an önce özgürlüğüne kavuşman, ailenle ve sevdiklerinle buluşman en büyük dileğimdir" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Sen, ülkemizde yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklara karşı sessiz kalmadın. Milletin iradesine darbe vurulmasına, demokrasinin ve adaletin rafa kaldırılmasına, geleceğinin elinden alınmak istenmesine karşı anayasal haklarını kullandın. Demokrasiyi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için kimsenin canına, malına zarar vermeden itirazlarınızı dile getirdin. Seninle ve arkadaşlarınla gurur duyuyorum. Ailenin de bu gururu paylaştığından hiçbir şüphem yok."

Gençler için "Sen ve arkadaşların; korku duvarlarını yıkarak koca bir millete umut oldunuz" diyen İmamoğlu, "Yalnız değilsiniz, bu millet yanınızdadır. En kısa sürede önce sevdiklerimize, sonra hayalini kurduğumuz Türkiye’ye kavuşacağız. Daha adil, eşit, umutlu ve güzel bir geleceğe beraber yürüyeceğiz. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.