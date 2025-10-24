Ekrem İmamoğlu'ndan hakkında açılan soruşturmaya tepki: "Şeytanın bile aklına gelmez!"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan 'casusluk' soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Soruşturmayı 'iftira, yalan ve komplo' olarak nitelendiren İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk Yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez! Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız.

Bu nasıl bir ihtiras, nasıl bir koltuk hırsı, nasıl bir korku ve çaresizlik halidir? Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ikna edemediğiniz bu aziz milleti casusluk gibi akıl almaz bir iftira ile mi ikna edeceksiniz?

Aziz Milletim; Bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk Yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür.

Ancak asla umudunuzu kaybetmeyin: Azim, kararlılık ve sabırla, devletimizin ve milletimizin bekası için bu bir avuç muhterisle mücadelemize devam edeceğiz."