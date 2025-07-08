Ekrem İmamoğlu'ndan Hikmet Çetinkaya mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, dün (7 Temmuz Pazartesi) hayatını kaybeden Hikmet Çetinkaya'ya dair bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu, mesajında "Hikmet Çetinkaya her dönem düşünce özgürlüğünün sesi oldu. Onun yazılarıyla büyüyen, aydınlanan kuşaklar için yeri doldurulamaz bir kayıptır" dedi.

"YERİ DOLDURULAMAZ BİR KAYIPTIR"

İmamoğlu'nun X mesajında şu ifadelerini kullandı:

"Hayatı boyunca Cumhuriyet değerlerini savunan, halkın haber alma hakkı için mücadele veren gazeteci Hikmet Çetinkaya’nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Hikmet Çetinkaya her dönem düşünce özgürlüğünün sesi oldu. Onun yazılarıyla büyüyen, aydınlanan kuşaklar için yeri doldurulamaz bir kayıptır. Çetinkaya’ya Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Cumhuriyet Gazetesi camiasına, meslektaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."