Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Davası'ndaki ilk tahliyeler hakkında açıklama

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'ndaki ilk tahliyelere ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Bir yılı aşkın süredir devam eden 19 Mart Darbesi sürecinde tutuklanan, sırf benimle çalışıyorlar diye eziyet edilen insanlardan; en azından bir kısmının tahliye olmasına sevindim" dedi.

"Annelerin ve babaların evlatlarına, evlatların anne ve babalarına kavuşmaları bir nebze de olsa hepimizi rahatlatmıştır" diyen İmamoğlu, "Allah milletimizi iftiralardan ve hukuksuzluklardan korusun! Önce Adalet, Önce Hürriyet!" ifadelerini kullandı.

— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) April 3, 2026

NE OLMUŞTU?

İBB Davası'nın dün gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıklamıştı. Davada, 18 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Tahliye edilen isimler şöyle:

• İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu

• Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca

• Ağaç AŞ Satın Alma Şefi Fatih Yağcı

• İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli

• Ebubekir Akın

• CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük

• İSPER AŞ personeli Davut Bildik

• Eski İstanbul Planlama Ajansı çalışanı Esra Huri Bulduk

• Mahir Gün

• Kadir Öztürk

• Başak Tatlı

• İmamoğlu İnşaat AŞ çalışanı Baran Gönül

• İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş

• Mustafa Bostancı

• Şehide Zehra Keleş

• Altan Ertürk

• Ali Üner

• Evren Şirolu