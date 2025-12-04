Ekrem İmamoğlu'ndan 'icraatlar tablosu' açıklaması: Azı yok fazlası var
Sosyal medyada gündem olan "icraatlar tablosu"yla ilgili paylaşım yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Azı yok fazlası var" dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada gündem olan "icraatlar tablosu"yla ilgili paylaşım yaptı.
İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu İstanbul İcraatleri" adlı tabloyu paylaştı "Azı yok fazlası var" dedi.
İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Duydum ki bu tablo sosyal medyada gündem olmuş.
Azı yok fazlası var."
