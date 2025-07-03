Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara 'ekonomi' tepkisi: "Kötü yönetim neden, enflasyon sonuçtur"

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hükümetin ekonomi politikalarına sert eleştiriler yöneltti.

İmamoğlu'nun paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"İki yıl önce yüzde 38 enflasyonla görevi alanlar, milletin çektiği bunca çileye rağmen yüzde 35’e düşüşü 'başarı' diye sunuyor. Takdir milletimizindir! Bu yönetim, milletin değil, yarattıkları ayrıcalıklı kesimin yanında durmaya devam ediyor. Sonuç: Kriz büyüyor! Bakan 'program çalışıyor' diyor. Aynen katılıyorum: Milleti yoksullaştırma planı tıkır tıkır işliyor! Dar gelirliye zam çok görülüyor. Açlık sınırı 26 bin lirayı aşarken, asgari ücret 22 bin, en düşük emekli maaşı 17 bin lira bile olamıyor. Doğalgaza bir gecede yüzde 24 zam yapanlar, gıda enflasyonunun düştüğüne bizi inandırmaya çalışıyor.

Aziz Milletim, yüksek enflasyon bir tercihtir! Kötü yönetim neden, enflasyon sonuçtur. Hukukun işlemediği yerde enflasyon düşmez. Enflasyonu sadece Merkez Bankası politikalarıyla kontrol altına alamazsınız. Tarım, ticaret, maliye politikalarında devrim olmadan enflasyon düşmez. Kamu harcamaları denetlenmeden, vergi sistemi adil hale gelmeden, sanayi katma değer üretemezken ve çiftçi borç batağındayken enflasyon düşmez!

Çözüm bizdedir! Emeği koruyan, sofrayı büyüten bir düzen, çiftçiyi destekleyen tarım politikaları, ihracatçıya nefes aldıran ekonomi, adil vergi, disiplinli bütçe ve uyumlu bir istikrar programı ülkemizi geleceğe ulaştıracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, isterlerse hepimizi hapse atsınlar bu gidişatı değiştireceğiz! Milletimizden çalınan huzuru, refahı ve umudu söke söke geri alacağız. Türkiye büyürken, millet küçülmeyecek! Çünkü biz vazgeçmeyiz. Çünkü bu ülke bizim!"