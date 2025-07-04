Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara Halk TV ve Sözcü TV tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, RTÜK'ün Sözcü TV ve Halk TV'ye verdiği ekran karatma cezalarına tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Halk TV ve Sözcü TV, bu ülkede bütün baskılara rağmen doğruları haykıran milyonların sesidir. O ses kısılamaz, gerçeklerin üstü karartmayla kapatılamaz" ifadesini kullandı.

İkitidarın gerçeklere tahammül edemediğini belirten İmamoğlu, "Gerçekleri gizlemek için son dönemde kullandığı en verimli aparat ise hepimiz için tarafsız hizmet vermekle yükümlü olan RTÜK!" yorumunda bulundu.

X'te paylaşım yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"İktidarın artık tahammül edemediği tek şey ne biliyor musunuz? Gerçekler. Gerçekleri gizlemek için son dönemde kullandığı en verimli aparat ise hepimiz için tarafsız hizmet vermekle yükümlü olan RTÜK! RTÜK’ün Halk TV ve Sözcü TV’ye verdiği 10 günlük ekran karartma cezası, yalnızca bu iki televizyonu değil; ifade özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını ve demokrasinin can damarını hedef almıştır. 19 Mart’tan bu yana kendi kanallarınızdan dezenformasyon yaydınız, iftiralar attınız ama milletin feraseti nedeniyle başarılı olamadınız. Şimdi de gerçeklere gözünü kulağını kapatmayan birkaç bağımsız basın kuruluşunu susturup halkı kandırabileceğinizi, gerçekleri karanlığa gömebileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer öyleyse siz bu milleti hiç tanımamış, hangi çağda yaşadığımızı anlamamışsınız. Bu karanlıkta bile yolunu bulan bir şey varsa, o da milletin vicdanıdır. Halk TV ve Sözcü TV, bu ülkede bütün baskılara rağmen doğruları haykıran milyonların sesidir. O ses kısılamaz, gerçeklerin üstü karartmayla kapatılamaz."