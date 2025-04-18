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Ekrem İmamoğlu'ndan imza kampanyası çağrısı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imza kampanyasına destek çağrısı yaparak, "İmza kampanyasına katılımınız bana ve tüm yol arkadaşlarıma büyük bir güç verecek" dedi.

Güncel
  • 18.04.2025 20:48
  • Giriş: 18.04.2025 20:48
  • Güncelleme: 18.04.2025 21:01
Ekrem İmamoğlu'ndan imza kampanyası çağrısı

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yeni bir açıklama yayımladı.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"Kıymetli Vatandaşlarım; Bu hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanında şehirlerin meydanlarında, sokaklarda özgürlük ve adalet için imza toplayan yol arkadaşlarımızı, gönüldaşlarımızı göreceksiniz. Bu imzalar bir kişi ya da parti için değil güzel ülkemizin yarınları için atılıyor. İmza kampanyasına katılımınız bana ve tüm yol arkadaşlarıma büyük bir güç verecek. İstanbul’daki imza noktalarımızı aşağıdaki linkten görebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

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