Ekrem İmamoğlu'ndan İnan Güney mesajı: Adaletsizliğe yeni bir halka eklediniz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Yaptıklarınızın hukukla izah edilemeyeceğini, yaşattıklarınızdan sonra adaletten bahsedilemeyeceğini gayet iyi biliyorsunuz" dedi.

X hesabı üzerinde paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İddianameyi hazırlayıp, akla karanın ortaya çıkmasına imkan tanıyacağınıza zulmü büyütmeye devam ediyorsunuz. Sadece dedikodularla, elinizde hiçbir delil yokken Beyoğlu Belediye Başkanımızı ve yol arkadaşlarımı gözaltına aldırdınız, tutuklattınız. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe yeni bir halka daha eklediniz. Yaptıklarınızın hukukla izah edilemeyeceğini, yaşattıklarınızdan sonra adaletten bahsedilemeyeceğini gayet iyi biliyorsunuz. Ama unutmayın; millet bu yaşananları tek tek not ediyor. Ve günü geldiğinde, sandıkta öyle bir tokat atacak ki, yaptıklarınıza pişman olacaksınız. O çok sevdiğiniz, vazgeçemediğiniz koltuklarınızı bırakıp gideceksiniz. Siz gideceksiniz ki Türkiye yeniden demokrasiye kavuşsun. Siz gideceksiniz ki milletimiz rahata ersin. Ne kadar kaçarsanız kaçın. Günü geldiğinde bu millet size, bir kişiden büyük olduğunu gösterecek."