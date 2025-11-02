Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Maratonu mesajı

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İBB Başkanı, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun verdiği startla başladı.

Maratonun startı, 1923 göğüs numarasıyla koşacak Özel’in, “Hepimizin ayrı meşguliyetleri, ayrı tercihleri, ayrı mücadeleleri var. Ama bugün hep birlikte, bu güzel pazar gününde, dünyanın en güzel şehrinde spor yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Tadını çıkarın. Morallerimizi yüksek tutalım. Her şey çok güzel olacak,” sözlerinin ardından verildi.

Start öncesinde İmamoğlu’nun Silivri’den start noktasına yolladığı mektup okundu.

İMAMOĞLU: “KALBİM, YÜREĞİM, UMUTLARIM SİZLERLE”

İmamoğlu, yarışma sunucusu tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi.

“Kıymetli sporcular, sevgili katılımcılar, benim canım hemşerilerim; tam 224 gündür sizlerden uzakta, Silivri’de bir hücrede esir tutuluyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Maratonu’nda aranızda olmak, sizlerle beraber start vermek ve hep birlikte koşmak isterdim. Maalesef aranızda değilim. Fakat kalbim, yüreğim, umutlarım sizlerle. İstanbul Maratonu; birlikte koşmak, birlikte hedefe yürümek, engelleri aşmak, omuz omuza durmak demektir. İstanbul Maratonu; kıtadan kıtaya, kültürden kültüre, gönülden gönüle koşulur. İstanbul Maratonu, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek olmak isteyen gönüllülerin bu amaçla katıldığı bir yardımseverlik koşusudur. İstanbullular bu maratonda, iyilik peşinde koşarlar.

“ADALET VE HÜRRİYET İÇİN DE KOŞMANIZI DİLERİM”

Bu yılki maratonda ben, adalet ve hürriyet için de koşmanızı dilerim. İnançla, azimle, kararlılıkla atılmış her bir adımınız, Cumhuriyete, demokrasimize ve geleceğimize damga vursun isterim. Bu yıl koştuğunuz maraton, yaptığınız iyiliklerle mutlu olacak herkes gibi bana ve yol arkadaşlarıma da inanç, umut ve mutluluk aşılayacak. Bu yıl koştuğunuz maraton, aynı zamanda adalet duygusunun tüm engelleri aşabildiğini ve hürriyet arzusunun, özgürlük sevdasının engellenemez bir güç olduğunu da anımsatacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Hepinize bol şanslar, iyi yarışlar...”

41 BİN 416 KİŞİ KAYIT YAPTIRDI

Dünya Atletizm Birliği’nin belirlediği kriterlere göre; Avrupa'nın üç Gold Label maratonundan biri olan organizasyona, 126 ülkeden, 42 kilometrede 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440, Kurumsal Koşu'da 18 bin ve Halk Koşusu'nda da 5 bin olmak üzere toplam 41 bin 416 kişi kayıt yaptırdı.

Maratona, 4 ayrı kıtadan 43 elit atlet katılacak.

Erkeklerde son şampiyon Dejene Debela'nın yanı sıra Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir, kadınlarda ise Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa koşuda yer alacak isimler arasında bulunuyor.

Yerli atletlerin de ulusal şampiyonluk hedefiyle koşacağı maratonda erkekler ve kadınlarda birinci sırada gelen sporcular "Türkiye şampiyonu" unvanının sahibi olacak.