Ekrem İmamoğlu'ndan istinaf kararına ilk tepki
Tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen davada kendisi hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararının istinaf tarafından onanmasını "Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar" sözleriyle değerlendirdi.
CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "ahmak davası" kapsamında verilen cezaların onanmasınına ilişkin "Korkuyorlar, korkacaklar korksunlar. Milletin iradesi kazanacak" dedi.
Kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı.
İmamoğlu, verilen karara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Milletin iradesi kazanacak.”
