Ekrem İmamoğlu'ndan kar yağışı için uyarılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alması beklenen ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, en kritik noktanın trafik olduğunu söyledi.

İmamoğlu, zorunlu olmadıkça bireysel araçların kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Okulların tatil durumu için ilgili duyuruların takip edilmesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, imkanı olan iş yerlerinin uzaktan çalışma sistemine geçmesi gerektiğini de belirtti.

İmamoğlu'nun uyarıları ve paylaşımı şu şekilde:

İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız.





Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.





İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.





En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.





Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır.





Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.





Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir.





Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.





Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek.





Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor.