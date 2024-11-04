Ekrem İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu" dedi.

"Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır" diyen İmamoğlu, "Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz" dedi.