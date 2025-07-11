Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini ziyaret eden Ümit Özdağ'a teşekkür mesajı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ bugün Silivri’de ziyaretime geldi. Kendisi de haksız bir biçimde 148 gün cezaevinde kalmış biri olarak, yaşadığım sürece dair hem insani hem hukuki bir duyarlılıkla yanımda oldu. Cezaevi çıkışında, hakkımda herhangi bir mahkûmiyet kararı bulunmadığını hatırlatarak, ses ve görüntü yasağına yönelik haklı şikayetimi kamuoyuyla paylaştı. Demokrasi, hukuk ve insan onuru adına önemli bir dayanışma örneği olan bu ziyaret için Sayın Genel Başkan’a teşekkür ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından İmamoğlu'nun şikayetini iletmişti. Özdağ şöyle konuşmuştu:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ekrem beyin yargılanmasının TRT’den naklen yayınlanması konusunda destek verdi. Sayın Erdoğan da kendisine bu soru sorulduğu zaman olumlu bir yaklaşım sergiledi. Böyle bir açılımın gerçekleşmiş olması iyi. Ancak hala sayın Ekrem İmamoğlu’nun sesine ve görüntüsüne ambargo konuluyor. Suçlu değil, henüz yargılanma aşamasında ve anayasaya göre herkesin sahip olduğu haklara sahip. Suçu kanıtlanmamış bir insanın sesini ve görüntüsünü nasıl yasaklarsınız? Bu noktada Ekrem başkan bir çağrıda bulunuyor. Şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Çok haklı bir talep. Biz de bu talebin kamuoyuna aktarılması ve desteklenmesi konusunda yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."