Ekrem İmamoğlu'ndan 'KKM' yorumu: Servet transferi düzeni devam ediyor

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamaya göre İmamoğlu, "Milletimizi, cahil bir iktisat politikasıyla yüksek faize, enflasyona ve dövize mahkum edenlerin 'icat ettiği' Kur Korumalı Mevduat uygulaması son bulmuş" dedi.

"Ancak milletimizin cebinden alıp bir avuç insanı zengin eden servet transferi düzeni devam ediyor" vurgusunu yapan İmamoğlu, "İktidara geldiğimizde ilk iş olarak milletimize verdiği zarar korkunç bir boyuta varan bu servet transferi düzenini bitireceğiz" diye konuştu.

"Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız" diyen İmamoğlu, "Türkiye büyürken, milletin ekmeği küçülmeyecek" ifadesini kullandı.