Ekrem İmamoğlu'ndan Konya mitingine çağrı

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinin yarın Konya'da yapacağı mitinge çağrı yaptı.

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmanızda ben de yanı başınızda, Konyalı hemşehrilerimin ve çevre illerden gelen kardeşlerimin yanında olacağım" diyen İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'telef' sözlerini de hatırlattı.

"Sen insanlara “telef oldunuz” diyecek kadar kontrolünü kaybet, biz Anadolu irfanından, bu toprakların vicdanından, ahlakından beslenmeye devam edeceğiz" diyen İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: