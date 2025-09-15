Ekrem İmamoğlu'ndan kurultay davası açıklaması

HABER MERKEZİ

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın "CHP içi kavga" olarak anlattığı sürecin Türkiye’yi tek partili hayata geçirme operasyonu olduğu ifade ederek "Yargıyı istismar ederek yürütülen bu siyasi dizayn girişimi hukuksuzdur" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kurultayı hakkında açılan davaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yaptı.

İktidarın, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yargı eliyle "parçalama ve yok etme" girişimi yürttüğünü ifade eden İmamoğlu, "Çok partili siyaseti ve demokratik Türkiye’yi hedef alıyor" sözlerine yer verdi.

İmamoğlu, siyasi partilerin seçimlerinin mahkemeler değil, Yüksek Seçim Kurulu tarafıdnan denetlendiğinbi ifade etti.

İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle:

"İktidarın, Cumhuriyet Halk Partimize karşı yargı eliye yürüttüğü “parçalama ve yok etme” girişimi, çok partili siyaseti ve demokratik Türkiye’yi hedef alıyor.

Partimiz, yaşananlar karşısında tek yumruk olmuş ve antidemokratik niyetlere pabuç bırakmayacağını ortaya koymuştur. Delegelerimizin topladığı imzalarla yapılacak olağanüstü kurultayımız ise CHP’nin parçalanmasına heveslenenlere en net yanıt olmuştur.

“CHP içi kavga” olarak yansıtmaya çalıştıkları, Türkiye’yi tek partili hayata geçirme operasyonudur. Yargıyı istismar ederek yürütülen bu siyasi dizayn girişimi hukuksuzdur.

Son duruşmada erteleme kararı verilmiştir, oysa ki erteleyecek bir karar ve dava konusu olabilecek bir olay yoktur. Siyasi partilerin seçimlerini mahkemeler değil, Yüksek Seçim Kurulu denetler.

Anayasayı ve hukuku tanımayan bu demokrasi karşıtı girişimler yalnız CHP’yi değil, ülkemizdeki bütün siyaset ve hukuk zeminini tehdit etmektedir. Bunu yapanlarsa, CHP’nin tuğlasını duvardan çektiklerinde başlarına geleceklerden bihaberdir. CHP, Türkiye’dir. Milletimiz müsterih olsun: Türkiye’yi kaos, kriz ve istikrarsızlığa mahkum edenler kaybedecek, milletin iktidarı kurulacaktır. “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir."