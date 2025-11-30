Ekrem İmamoğlu'ndan Kurultay Divanı Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür mektubu

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP 39’uncu Olağan Kurultayı’nda Divan Başkanlığı görevini üstlenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye mektup gönderdi.

Mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Ünlüce, "Mücadelemiz bu hedeflerle barış, huzur ve refah içinde 86 milyon yurttaşımızın umutlu, mutlu geleceğidir. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun mektubu hem duygulandırdı hem de umudumuzu tazeledi. İçeride, dışarıda, umut her yerde!" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Ayşe Ünlüce’ye gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

“39. Kurultay Divan Başkanı Sevgili Ayşe Ünlüce başkanım ve Divan Kurulu'nun kıymetli üyeleri, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tarihimizin en önemli kavşağında, partimiz CHP'nin iktidar yolculuğunun taşlarının döşendiği kıymetli buluşmamızda aldığınız görev ile başarılı yönetiminizi tebrik ediyorum.

Cumhuriyetimizin 1. yüzyılındaki misyonumuz, demokrasi, hukukun üstünlüğü, TBMM'nin parlamenter düzen içindeki gerçek gücünü elde ettiği, hak özgürlüklerin tesis edildiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olmasıdır. Mücadelemiz bu hedeflerle barış, huzur ve refah içinde 86 milyon yurttaşımızın umutlu, mutlu geleceğidir. Sizleri, kurultay delegelerimizi tüm CHP yönetici ve üyelerimizi, en başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğini şimdiden tebrik ederim. Hasretle kucaklıyorum.”