Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a teşekkür

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile cezaevinde bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu ziyaretin ardından Mansur Yavaş'a teşekkür paylaşımında bulundu.

İmamoğlu, "Bugün Mansur Yavaş Başkanımızla Silivri'de buluştuk. Bu zor günlerde, 86 milyon yurttaşımızın adaletle ve refah içinde, umutla, bereketle ve barışla yaşayacağı bir Türkiye’ye nasıl ulaşacağımızı konuştuk.

Ziyareti için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.