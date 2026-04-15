Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması: Soruşturma iznine tepki

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada Mansur Yavaş'a yönelik yürütülen soruşturma iznine tepki gösterdi.

Siyasetçilere yönelik baskının iktidarın bir sonraki seçimi kaybedeceğini öngörmesinden kaynaklandığını belirten İmamoğlu "Bu yüzden en küçük mantık öğesine bir gerek duymuyorlar. Mansur Yavaş Başkanıma soruşturma açılması izni de, bunun en bariz örneğidir" dedi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

Milletin desteğinden umudu kesen iktidar, demokrasiyi tamamen boğmaya dönük uygulamalarına devam ediyor. Ankara İl Başkanımız Sayın Ümit Erkol da akla ziyan bir suçlama ile tutuklandı. İktidar, CHP’yi birinci parti yaptığı için iki yıldır açıkça milletimizi cezalandırmaktadır. Esas korkuları da bir sonraki genel seçimi kaybedeceklerini görmeleridir. Bu yüzden en küçük mantık öğesine bir gerek duymuyorlar. Mansur Yavaş Başkanıma soruşturma açılması izni de, bunun en bariz örneğidir. Bu operasyonlar ne Mansur Başkan’ı, ne Ümit Başkan’ı ne de partimizin herhangi bir neferini durduğu yerden milim oynatamaz. Biz milletimizle omuz omuzayız, başka da dayanacağımız bir güç yoktur. Millet büyüktür, milletin dediği olacaktır! Sizi o koltuktan indirecek olan millettir, öyle de indirecek böyle de indirecek.

