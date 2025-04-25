Ekrem İmamoğlu'ndan Mersin mitingine çağrı

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Mersin'de düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Yarın aranızda olamasam da, kalbim sizinle aynı meydanda, aynı heyecanla atacak" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: