Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ekrem İmamoğlu'ndan Mersin mitingine çağrı

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yarın yapacağı Mersin mitingine katılım çağrısı yaptı.

Güncel
  • 25.04.2025 15:21
  • Giriş: 25.04.2025 15:21
  • Güncelleme: 25.04.2025 15:27
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan Mersin mitingine çağrı

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Mersin'de düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Yarın aranızda olamasam da, kalbim sizinle aynı meydanda, aynı heyecanla atacak" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

BirGün'e Abone Ol