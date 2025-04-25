Ekrem İmamoğlu'ndan Mersin mitingine çağrı
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yarın yapacağı Mersin mitingine katılım çağrısı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Mersin'de düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Yarın aranızda olamasam da, kalbim sizinle aynı meydanda, aynı heyecanla atacak" dedi.
İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Akdeniz kadar engin, Toroslar gibi güçlü Mersinliler;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 25, 2025
Yarın aranızda olamasam da, kalbim sizinle aynı meydanda, aynı heyecanla atacak.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmanızı cezaevinden izleyeceğim, sesinizi duyacak, sizi göreceğim.
Mersin iradesine sahip… pic.twitter.com/IzTY045sQj