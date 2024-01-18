Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'poşet' göndermesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un "'İBB çalışanlarına gelir gelmez iyileştirme yapacağız" açıklamasına verdiği yanıtta, "Onların tek anlayacağı iş, poşet işi. Veya bu tarz işlerdir. Ekonomi deyince, akıllarına o geliyor" dedi. TRT'nin yayıncılığına tepki gösteren İmamoğlu, "Kul hakkı yiyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Vira Kavşağı’nın açılışına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik operasyona tepki gösterdi.

"Bugün sabah yine algı yaratmak adına, -bu tür anlarda bunu yaparlar- Hasan Akgün Başkanımıza, Büyükçekmece'de, böyle çok ses getirsin diye adımlar atılıyor” diyen İmamoğlu, “Operasyonlar duyuyoruz. Bazı işler yapılıyor. Buradan söyleyeyim: Bu ve buna benzer girişimlere yeltenenler, bizim itibarımızı zedelemeye çalışanlar, görecekler ki, bir demokrasi şamarı da o taraftan yiyecekler bu milletten. Bu duyguyla Hasan Akgün Başkanımıza ‘Geçmiş olsun’ diyoruz. Onun yanındayız” diyerek, mikrofonu CHP İstanbul İl Başkanı’ı Çelik’e teslim etti" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, açılış sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MURAT KURUM'A GÖNDERME

"Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum’un İBB çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili açıklaması oldu. 'İBB çalışanlarına gelir gelmez iyileştirme yapacağız' dedi. İBB çalışanlarının maaş durumu nedir?" sorusuna İmamoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Biz çok başarılı bir endüstriyel ilişkiler sürecini yaşatıyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Bütün sendikalarla, nasıl daha önce yaptıysak; bunun içinde Türk-İş var iş var, DİSK var, bu kadar çeşitlilikle süreç yöneten ve gerçekten iş gücü barışını, çalışan barışını en üst seviyede tutan, geçmişten gelen bütün arızaları çözen… Örneğin İETT'de olduğu gibi, kadroya alınmayanları kadroya alan, birçok konuda yenilik yapmış ve insan kaynakları yönetimi konusunda güçlü bir dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaşattık."

Murat Kurum'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Bizim insanlarımızın şu andaki temel sorunu, ekonomik anlamda temel sorunu, özellikle yüksek enflasyon ve fiyat artışlarının sıklıkla insanların ihtiyaçlarının artmasına sebep olmasıdır. Yani bugün, 7 bin 500 lirayı emekliye reva gören bir anlayış, bizimle sakın insanların iş gücüyle ya da çalışanlarımızla aramızı bozmaya kalkmasın. Bunu anlayamaz bile. Onların tek anlayacağı iş, poşet işi. Veya bu tarz işlerdir. Ekonomi deyince, akıllarına o geliyor" ifadelerini kullandı.

TRT'YE TEPKİ

"Rakipler artık yavaş yavaş İstanbul için sahada mücadele etmeye başladı. Orantılı bir yayın olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, TRT'ye tepki gösterdi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Devletin kurumlarının tek örneğini vereyim size. Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin 20 milyonluk şehrinin Belediye Başkanı. Dönün bakalım, 5 yıl içerisinde TRT, TRT… Diğerlerini bırakın. TRT'de, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek haberi var mı? İsmi bir tane bir yerde geçmiş mi? Ama benim aleyhime yayın yapıp, benim aleyhime soru sordukları, İstanbul'un bir kısım ilçe belediyelerinin bile en az 50 tane, 100 tane yayınını bulursunuz. Bakın, kul hakkı yemek böyle bir şeydir. TRT'nin parası, Anadolu Ajansı'nın parası, oradaki maaşlar, bu ülkenin 86 milyon insanının cebinden çıkan parayla ödeniyor. Ve kul hakkı yiyorlar. Hani bizim insanımız bu tür kul hakkı yiyenlere biraz beddua eder. Ben etmiyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum"