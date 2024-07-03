Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un bakanlık görevine ilişkin ilk açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı. Kararın ardından 31 Mart'ta yapılan seçimlerde Kurum'a karşı zafer elde eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde rakibi olarak karşısına çıkan Kurum'un yeniden eski bakanlık görevine getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Sağlık Bakanı olmasını tebrik eder yeni görevinde başarılar dilerim. Ayrıca yerel seçimde İstanbul’da yarıştığımız Sayın Murat Kurum’a da yeniden atandığı Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum."

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Sağlık Bakanı olmasını tebrik eder yeni görevinde başarılar dilerim. Ayrıca yerel seçimde İstanbul’da yarıştığımız Sayın Murat Kurum’a da yeniden atandığı Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 2, 2024

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da AKP'nin adayı olan Murat Kurum 1 milyonu aşkın oy farkı ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'na seçimi kaybetmişti.

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NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre kabinede iki bakan değişmişti.

Görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Cumhurbaşkanı kararı ile Murat Kurum atanmıştı.

Kabinede görevinden affını isteyen diğer isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuştu. Koca'nın yerine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atanmıştı.