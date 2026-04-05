Ekrem İmamoğlu'ndan Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının tek bir tanımı vardır: Milli iradeye darbe ve milli irade hırsızlığı" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Filmin devamını anlatayım: Seçimle alamadığınız yeri hukuki müdahaleyle alıp belediyeye çökeceksiniz ve bunu da tebrik telefonlarıyla kutlayacaksınız."

"Seçilmiş belediye başkanlarımıza yaptığınız hukuk dışı operasyonların şablonu da aynı" diyen İmamoğlu, "Rehin almak istediklerinizi bir tahtaya yazıp, aralarına ok işaretleri çekince millet ikna mı olacak sanıyorsunuz? 86 milyon ezberledi artık bu 'sistemli' taktiklerinizi. Üstelik gizlilik kararı olan dosyayı o çok sevdiğiniz 'gazetecilere' sızdırarak 'yanlış bilgiyi alenen yayıyorsunuz.' Millet bunları görüyor" tepkisini gösterdi.

İmamoğlu, son olarak, "Şema çizme işlerini kimlerden öğrendiğinizi de biliyoruz. En güzel şemayı sandık geldiğinde milletimiz çizecek. Sabırla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.