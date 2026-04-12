Ekrem İmamoğlu'ndan Netenyahu'ya tepki: "Türkiye Cumhuriyeti katliamcıların ithamlarını dikkate almaz"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun sosyal medya paylaşımını alıntılayarak "Türkiye Cumhuriyeti, katliamcıların ithamlarını dikkate almaz" dedi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ve Türkiye'nin bölgedeki politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Binyamin Netenyahu'ya cevap verdi.

Paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti katliamcıların ithamlarını dikkate almaz" diyen İmamoğlu ayrıca "Kürtler ise soykırımcılarla yanyana gelmeyecek bir onura sahiptir" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

Bütün Ortadoğu’da katliam, soykırım ve hukuk dışı saldırılarla masumların kanına girenler!

Türkiye Cumhuriyeti, katliamcıların ithamlarını dikkate almaz. Kürtler ise soykırımcılarla yan yana gelmeyecek bir onura sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti’ne parmak sallayarak, başlattığınız bu hukuk dışı savaşı meşrulaştıramazsınız!

Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallayarak,… https://t.co/mFARX6gHaF — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) April 12, 2026

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu dün yaptığı sosyal medya paylaşımında “Benim liderliğim altındaki İsrail, İran’ın terör rejimi ve onun vekilleriyle mücadeleye devam edecek; oysa Erdoğan, bu güçlere taviz veriyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katlediyor” ifadelerine yer vermiş, bu açıklamalar birçok siyasi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İmamoğlu da söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından alıntılayarak yanıt verdi.