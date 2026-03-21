Ekrem İmamoğlu'ndan Newroz mesajı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu cezaevinden paylaştığı mesajla Newroz Bayramı'nı kutladı.

  • 21.03.2026 12:15
Kaynak: Haber Merkezi
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutukllu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Newroz Bayramını kutladı.

İmamoğlu kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Baharın müjdecisi, doğanın yeniden uyanışı olan Nevruz’un; barışa, kardeşliğe ve umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum.

Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilinciyle, bir arada, huzur içinde yaşadığımız bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."

