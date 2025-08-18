Ekrem İmamoğlu'ndan öğrenci yurdu paylaşımı

Giriş / Abone Ol
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin yeni dönemde ilk öğrenci yurdunun Kadıköy'de açılacağını duyurdu.

  • 18.08.2025 10:00
  • Giriş: 18.08.2025 10:00
  • Güncelleme: 18.08.2025 10:06
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencileri için yurt açmayı sürdüreceklerini söyledi.

X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, İstanbul'da yeni dönemin ilk yurdunun Kadıköy'de açılacağını belirtti.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Gençlere güzel bir haberim var. Yapımını tamamladığımız yeni yurtları hizmete açıyoruz. Üniversitelilerin barınma sorunu yaşadığı İstanbul’da gençler için kaliteli, ekonomik ve güvenli yurtlar yapmaya devam ediyoruz. Bu dönemin ilk hizmete girecek yeni yurdu Kadıköy’de olacak."

