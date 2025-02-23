Ekrem İmamoğlu'ndan 'ön seçim' mesajı: "23 Mart’ta önümüze gelecek sandık, öncü sandıktır"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime başvuru yaptığını duyurmuştu.

İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön aday seçiminde oy kullanmak için partiye son başvuru tarihinin 28 Şubat Cuma günü saat 17.00 olduğunu belirterek, vatandaşları CHP'ye üye olmaya ve ön seçimde oy kullanmaya davet etti. İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye için meşakkatli ama bir o kadar da umut dolu yeni bir yolculuğa çıktık. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından emanet Cumhuriyet Halk Partimizin cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurumuzu yaptık. Adaylığımız için imza veren başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere, tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Sevgili vatandaşlarımız, partimizin üyeleri 23 Mart Pazar günü 81 ilimizde sandığa gidecek. 28 Şubat Cuma günü saat 17.00’a kadar partimize üye olan herkes ön seçimde oy kullanma, Türkiye’nin geleceği için söz söyleme hakkına sahip olacak.

"SÖZLEYECEĞİMİZ SÖZÜ TÜM DÜNYAYA DUYURALIM"

Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı, tarihimizde görülmemiş bir demokrasi devrimi olmuştur. Bu karar açıklandıktan sonra partimize yeni üyelik başvurularında çok büyük bir artış yaşandığını memnuniyetle takip ediyorum. Ancak daha çok olmalıyız. Daha çok olmalıyız ki 23 Mart’ta sözleyeceğimiz sözü tüm dünyaya duyuralım. Demokrasilerde mühür milletin elindedir. Milletin iradesi de tüm siyasi hesapların üzerindedir.

"23 MART’TA ÖNÜMÜZE GELECEK SANDIK, ÖNCÜ SANDIKTIR"

23 Mart’ta önümüze gelecek sandık, öncü sandıktır. İhtiyaç duyduğumuz azim ve kararlılık, bu sandıktan tüm ülkeye dalga dalga yayılacak, eski ve yeni üyelerimiz kullanacakları oylarla öncü olacak, tarih sayfalarındaki yerlerini alacaktır. 23 Mart’taki sandık, Türkiye’nin önüne açılacak yeni bir yol haritasıdır. O yolu açmanın mücadelesini hep beraber paylaşacağız.

"VERECEĞİNİZ HER OY TÜRKİYE İÇİN DEĞİŞİM ATEŞİNE IŞIK OLACAK"

Her yeni üyelik, ülkemizdeki kötü gidişe yükselen bir ses olacaktır. Vereceğiniz her oy, milyonların cesaretine kanat takacak. Sandığa giderken atacğınız her adım, filizlenen yeni bir umut olacak. Göstereceğiniz irade, büyük bir zaferin habercisi olacak. Sesiniz öyle gür çıkacak ki, bütün dünya duyacak. Gelin, değişimi ne kadar istediğiniz gösterin. Umutsuzluğa teslim olmadığınızı gösterin. Özgür ve adaletli Türkiye için iradenizi gösterin. Vereceğiniz her oy, adaletsizliğe, umutsuzluğa itirazdır. Vereceğiniz her oy, zengin ve güçlü Türkiye için değişim ateşine ışık olacaktır.

Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya, değişimin gücüne güç katmaya, adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyorum.”