Ekrem İmamoğlu'ndan ön seçim mesajı: Tüm yol arkadaşlarımdan isteğim şu...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek ön seçim ile ilgili mesajını paylaştı.

Çiftci mesajında, İmamoğlu'nun 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde, çocuklar ve gençlerin yazacağı mektupları ve yapacağı resimleri kendilerine ulaştırmasını istediğini kaydetti.

İmamoğlu, mesajında, "Seçim günü oy kullanmaya gelen vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu mesajında şunları söyledi:

"Benim için oy kullanacak bütün Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her üyemiz bana çok büyük bir güç verecektir.

Tüm yol arkadaşlarımdan isteğim şudur: Öncelikle partimize üye olmayan vatandaşlarımızın da oy kullanabilmesini sağlayacak olan Dayanışma Sandığı fikri için tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, seçim günü oy kullanmaya gelen vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletmenizi rica ediyorum.

Ayrıca; oy kullanma hakkı bulunmayan çocuklarımız ve gençlerimiz için oy verme alanlarına birer stant kurmanızı, onların tertemiz kalpleri ve parlak zihinleriyle yazacakları mektupları, yapacakları resimleri bana iletmenizi istiyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bana göndereceği duygu ve düşünceler, ülkemizin güzel yarınlarının teminatı ve benim de en büyük motivasyon kaynağım olacaktır.

Milletimize, parti üyelerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi çok seviyorum."