Ekrem İmamoğlu'ndan Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına tepki

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Maalesef mahkeme şaşırtmadı ve beklenen oldu, Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel tutuklandı" dedi.

İmamoğlu, "Hakkında sadece bir iki beyanla bir belediye başkanı tutuklanıyorsa, üstelik kendi beyanları ciddiye alınmıyorsa, bu ülkede artık haktan hukuktan bahsetmek mümkün değil" tepkisini gösterdi.

"Bir avuç insanın istediği gibi hareket ettiği bir düzen var artık" diyen İmamoğlu, "Ama bu millet bunlara prim vermez, vermeyecek! İlk sandıkta derin bir nefes alacağız" ifadelerini kullandı.