Ekrem İmamoğlu'ndan operasyonlara tepki: "Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

"Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin" diyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Ekrem İmamoğlu, "Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak" ifadelerini kaydetti. İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"SANDIKTAN SANA TARİHE GEÇECEK GÜÇLÜ BİR TOKAT ÇIKACAK"

"Zulüm ile âbâd olanın âkıbeti berbat olur. İktidar ya da muhalefet, kime oy vermiş olursa olsun kimseyi inandıramadın.

Bomboş dosyanı doldurmak için aklınca her fırsatta dalga dalga yeni operasyonlar yapıyorsun. Tehditle, korku salarak ve şantaj yaparak soruşturmanı güçlendirmeye çalışıyorsun.

Ciddiyetsizlik, tutarsızlık, uydurma… ne ararsan sende var. 8 ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızılığın itirafıdır.

Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Sabah baskınlarıyla uyanan çocukların, endişeli anne babaların ahına yenileceksin. Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak."

“Zulüm ile âbâd olanın âkıbeti berbat olur.”



İktidar ya da muhalefet, kime oy vermiş olursa olsun kimseyi inandıramadın.



Bomboş dosyanı doldurmak için aklınca her fırsatta dalga dalga yeni operasyonlar yapıyorsun. Tehditle, korku salarak ve şantaj yaparak soruşturmanı… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 23, 2025

4. DALGA OPERASYON

İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında dördüncü dalga operasyonu bu sabah başlatıldı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de toplam 44 kişi gözaltına alındı.