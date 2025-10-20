Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik'e tebrik

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, seçime tek aday olarak giren Özgür Çelik yeniden il başkanlığına seçildi.

Toplam 655 delegenin bulunduğu seçimde 565 oy kullanıldı. Çelik, geçerli oyların 536'sını alarak il başkanlığına seçildi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "'Çelik' gibi durmaya devam. CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığı’na yeniden seçilen kıymetli yol arkadaşım Özgür Çelik’i, il yönetimini ve bu zor günlerde iradesini ortaya koyan delegelerimizi tebrik ediyorum. Partimiz her gün iktidara daha güçlü yürüyor. İstanbul hazır, Türkiye hazır" dedi.