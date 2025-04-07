Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel ve partisine tebrik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve partisini tebrik etti.

Dün gerçekleştirilen CHP 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. 1276 oy kullanılan seçimde 105 oy geçersiz sayıldı

"ZORLU YOLCULUĞA ÇOK DAHA GÜÇLÜ GİRİYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Özgür Özel'i ve partisini şu ifadelerle tebrik etti:

"Cumhuriyet Halk Partimizin Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i ve parti yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor. Yeni Türkiye'nin inşaası için özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun."