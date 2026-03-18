Ekrem İmamoğlu'ndan, Saraçhane çağrısı: Gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından yayımladığı video ile tutukluluğunun yıldönümü nedeniyle Partisi tarafından 18 Mart saat 20.30'da Saraçhane'de düzenlenecek mitinge çağrıda bulundu.

İmamoğlu, paylaşımında, "Yol, ne kadar zorlu ve engebeli de olsa, gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.