Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'ye çağrı

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bugün saat 20.30'da Saraçhane'ye çağrı yaptı.

Dün sabah gözaltına alınan ve işlemleri devam eden İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

"Millet yine bu akşam Saraçhane’de!" notuyla yapılan paylaşımda toplanma saati 20.30 olarak bildirildi.

Millet yine bu akşam Saraçhane’de! pic.twitter.com/HiLgcohdB1 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2025

İmamoğlu dahil 100'e yakın kişinin gözaltına alınmasını protesto eden toplumun farklı kesimlerinden on binlerce kişi dün akşam da Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya gelmişti.