Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş vurgulu süreç eleştirisi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın organları aracılığıyla bir deklarasyon yayımladı.

İBB iddianamesine tepki gösteren İmamoğlu, "Darbecilerin atadığı Yassıada Mahkemesi Başkanı, merhum Başbakan Adnan Menderes’in savunma hakkını engellerken, hukuku hiçe sayarak şu sözleri söylüyordu: 'Sizi buraya tıkan güç böyle istiyor.' Aradan 65 yıl geçti, darbecilerin “iradesinde” değişen hiçbir şey olmadı: Cumhurbaşkanı adayı olmak suç, diplomalı olmak suç, kreş açmak ve yurt yapmak suç… Savunma hakkım engelleniyor, görüntüm, sesim ve sosyal medya hesabı açmam yasaklanıyor… Yıllar geçiyor, nesiller değişiyor; darbe zihniyeti ise asla değişmiyor. Yine millet iradesi çiğneniyor. Yine hukuk hiçe sayılıyor. Çünkü koltuğunu kaybetmekten korkanlar, böyle istiyor. Elektrikli sandalye ne kadar sandalye ise, bunların demokrasisi de o kadar demokrasidir" dedi.

SÜREÇ ELEŞTİRİSİ

Süreç hakkında iktidara eleştirilerde bulunan İmamoğlu, şunları söyledi: "'Tuğla gibi' dedikleri iddianamenin 'sunta gibi' bile olamaması bir yana, çırpındıkça batan iktidar partisinin siyaseti de büyük bir savrulma yaşıyor. Verilen sözler tutulmuyor, sahte hayallerle milletimiz kandırılmak isteniyor. İçi boş suçlamalarla, cezaevlerinde yatan insanların sayısı yıllardır artıyor ve en önemlisi bu milletin duası olan terörden kurtulma, barış ve demokrasi içinde birlik olma iradesi, çapsız bir koltuk siyasetinin malzemesi haline getiriliyor. ‘Terörsüz Türkiye, devletimizin ve milletimizin projesidir’ diyenler, göz göre göre bu projeyi manipüle ve sabote ediyor. Milletin yarısından fazlasını karşısına alarak yol yürüyebileceğini zannedenler, barış umutlarını katlediyor."

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE CAN ATALAY MESAJI

"Bütün bunlar yaşanırken, adalet ve demokrasi her gün daha fazla darbe yiyor" diyen İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, AİHM kararına rağmen, tahliye edilmiyor. Can Atalay ve niceleri, AYM kararlarına rağmen, serbest bırakılmıyor. Şartlı tahliye koşullarını sağlayan Selçuk Mızraklı, hala özgürlüğüne kavuşamıyor. Tüm Türkiye, seçimlerde kaybetmekten korkanların yargı eliyle yürüttüğü millet iradesine darbe sürecini konuşuyor. Demokrasi, adalet ve barış bir avuç muhterisin elinde can çekişiyor. Birliğimiz ve dirliğimiz ağır yaralar alıyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un mısraları ise içinde bulunduğumuz tehlikeye dair bizleri uyarıyor: “Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.” Milletimiz birlik olduğu müddetçe, Türkiye’yi hiçbir güç yıldıramaz. Demokrasi ve adalet hâkim olduğu müddetçe, kimse devletimizi sarsamaz. Fakat insanımız mutsuz, umutsuz ve çaresizken Türkiye ayağa kalkamaz. Bölerek, bölünerek yürütülen siyaset kimseye kazandırmaz. Kaybeden ise herkes olur. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur ve bu irade elbet seçim günü geldiğinde yetkisini kullanacaktır."

"TÜRKİYE’NİN MESELESİ GELECEK NESİLLERDİR"

"Ancak Türkiye’nin meselesi gelecek seçimler değil, gelecek nesillerdir. Adalet duygusudur. Demokrasi ve hukuk bilincidir" vurgusunu yapan İmamoğlu, son olarak şunları kaydetti: "Teknolojide, bilimde, sanatta, ekonomide, sanayide, ticarette, tarımda ve daha birçok alanda başarmak zorundayız. Demokrasi mücadelemizi vereceğiz. Milletin iktidarını kuracağız. Devleti adalete, milleti umuda, refaha ve huzura kavuşturacağız Edirne’den Ardahan’a, yurdumuzun her yanında çalışacak ve Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Zafer milletimizin olacak!"