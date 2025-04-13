Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri Cezaevi'nden sevklere tepki: Yargıya seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden sevklere tepki gösterdi.

Silivri Cezaevi'nde aralarında Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Necati Özkan'ın da olduğu bazı kişiler, Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli'ne sevk ediliyor.

Gelişmeyi duyuran CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İBB soruşturmasında tutuklananlardan Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın Kocaeli cezaevine naklediliyorlar. ‘Ne kadar dağıtırsan o kadar iyi’ diye talimat var anlaşılan!" dedi.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevklere tepki gösterdi.

İmamoğlu, paylaşımında, "İftiracı arayışları, Yalancı şahit zorlamaları, Gizli tanık kurguları, 23 yıllık iş yaşamımdan tanıdığım insanların zorla ifadeye çağırılıp korkutulması, Gazetecilerin tutuklanması, Şafak baskınları, el koymalar, kayyumlar… “Turbun Büyüğü” yetmeyince “Dananın Kuyruğu” yalanı vs." dedi.

"BU DÜŞMAN HUKUKU NEDİR?"

"Şimdi de gece yarısı aldığım bilgiye göre aynı hapiste bulunduğum 10’a yakın arkadaşımın sabaha karşı başka cezaevlerine nakledilmesi!" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir? Allah aşkına bu kadar mı çürüttüler ülkenin göz bebeği kurumlarını ! Yüce Türk Yargısına sesleniyorum. Bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi? Adeta dilini yutmuş yargımızın hakimlerine savcılarına kurumlarına sesleniyorum. Yeter artık Allah rızası için ağzınızı açıp bir söz söyleyin. Gerçekten olan Millete ve Devlete oluyor. Hala farkında değil misiniz?"