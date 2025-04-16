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Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' mesajı

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası sonrası hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Güncel
  • 16.04.2025 11:51
  • Giriş: 16.04.2025 11:51
  • Güncelleme: 16.04.2025 11:59
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' mesajı
Fotoğraf: DepoPhotos

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyat oldu.

Silivri Cezaevi'nde tutulan İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ciddi kalp rahatsızlığı yaşayan Sırrı Süreyya Önder için sosyal medyadan 'geçmiş olsun' paylaşımı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği ciddi rahatsızlığı büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Başarılı bir tedavi sürecinin ardından yeniden kardeşlik ve barış için hizmetlerine devam etmesini gönülden diliyorum. Kendisine yüce Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum."

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