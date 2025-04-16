Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' mesajı

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyat oldu.

Silivri Cezaevi'nde tutulan İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ciddi kalp rahatsızlığı yaşayan Sırrı Süreyya Önder için sosyal medyadan 'geçmiş olsun' paylaşımı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği ciddi rahatsızlığı büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Başarılı bir tedavi sürecinin ardından yeniden kardeşlik ve barış için hizmetlerine devam etmesini gönülden diliyorum. Kendisine yüce Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum."