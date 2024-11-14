Ekrem İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Yargı tacizidir, emir ve talimatla yapıldığı nettir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

İşsizlik verilerini paylaşan İmamoğlu, "Ülkemizin sorunlarının başında ne yazık ki şsizlik geliyor, özellikle de genç işsizliği... Genç işsizlik oranı yüzde 17.1, genel işşizlik oranının neredeyse iki katı olduğunu söylemek isterim. Genç kadın işsizlik oranı ise daha de vahim, yüzde 24" dedi.

"Türkiye'nin gerçek sorunları var, gerçek sorunların üzerine hep birlikte gitmeliyiz" diyen İmamoğlu, "Bu kadar önemli meseleler varken bu ülke niye sahte beka meseleleriyle uğraşır? Beka meselesi, tam da işte bu gençliğin meselesidir. Gençliğin umutlu olduğu bir yerde beka sorununuz kalmaz. Ama gençliğin başını öne eğdiğinizde gerçek beka sorunuyla karşı karşıyasınız demektir. Bu ülkenin genç nüfusundan faydalanamıyor" iffadelerini kullandı.

MEDYA KURULUŞLARINA ELEŞTİRİ

Medya kuruluşlarının yaptığı yayıncılığa da tepki gösteren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Televizyonlarda siz beka meselesinde tartışmalar, bunu geliştirici tartışmalar yapıldığı faaliyetler görüyor musunuz, hayır! Ülkenin gerçek sorunlarının ele alınmadığı, uydurma, hatta dönem dönem birilerinin karalanması, kirletilmesi üzerine kurulu safsataların saatlerce, günlerce tartışılmasını sağlayıcı bir dönemi utanarak, üzülere yaşıyoruz. Milleti tamamen gerçek sorunlardan uzaklaştırılalım, milleti aldatalım, kendi işimizi görelim, koltuğumuzu koruyalım anlayışı, tam da gerçek sorunların görülmemesi için yapılan uydurma işlerin sebebi."

KONSER SORUŞTURMASINA TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser harcamaları nedeniyle başlatılan soruşturmalara tepki gösteren İmamoğlu, "Konser harcamaları üzerinden gündem yaratma çabası içindeler. Bahsettikleri 1 yıllık ya da 1 konserlik rakam, ne yazık ki bir uçağın -bir uçağın derken arkasından 5/6 uçağın gittiği- tek bir uçuşun maliyeti kadar değil" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Ankara'da Mansur Başkanımıza, İstanbul'da bize yönelik bu itibar suikastlarını üzülerek, biraz da bu pespaye hallerini gülerek izliyorum. 5.5 yıldır gün geçmeden yapılan bu itibar suikastlarını göğüsleme konusunda son derece idmanlıyım."

"İtibar suikastı yaparken teftiş edilmekten onur duyarız, bizi denetleyin" vurgusunu yapan İmamoğlu, şunları ifade etti: "Bizi denetleyen akla diyorum ki; alın CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu ya da Mansur Yavaş'ı; İstanbul'u ne kadar denetlediniz, Türkiye'de kendi partinize ait belediyeleri 10 senede ne kadar denetlediniz? Hatta geçtiğimiz 10 seneyi de katın, bu 5 yıla eşitse görevi bırakacağım. Bu kadar ileri söylüyorum."

EMİR VE TALİMATLA YAPILDIĞI NET

"Bütün bunlara rağmen bizi denetleyin diyorum. Niye kızdıklarını biliyorum. Cumhuriyet Bayramı'nda yüzbinlerce insanı bir arada gördüklerinde bunlara bir şeyler oluyor" diye konuşan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun adı düpedüz yargı tacizidir. Emir ve talimatla yapıldığı nettir. Peki, bu sözde yolsuzluğu ortaya çıkarmaya çalışan bu hükümetin itibarına bir göz atalım mı? Türkiye'yi uluslararası yolsuzluk endeksinde 180 ülke arasında 115. sıraya oturtan bir hükümet, bu hükümet... Bu kötü listede hangi ülkelerle anıldığımızı sıralasam utanç duyarım."

"HUKUKU İSTİSMAR EDENLERİ TAKİP EDİYORUM"

"Bu süreçte hukuku istismar edenleri, emir ve talimatla adalete müdahale edenleri ben yakından takip ediyorum" vurgusunu yapan İmamoğlu, şunları ifade etti: "Eminim bu ülkeninin milyonlarca insanı da onları yakından takip ediyor ne yapıyorlar diye. Milletimiz geçmişte de kendisine bu kötü uygulamaları yapan, haksız ve hukuksuz yere insanlarımızı perişan eden hiçbir insanı hafızasından silmemiştir. Günü geldiğinde hukuk eliyle, milletin ferasetiyle, vicdanıyla ama sandıkta, ama yargının adil olduğu bir biçimde hesabını sormuştur. Sorma konusunda kararlılığını herkese duyuruyorum, yine soracaktır."