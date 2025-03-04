Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu: YÖK raporuna belgeli yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik iddialara ilişkin gelişmeler sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında hazırlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporuna yanıt verdi.

Pehlivan, YÖK Raporu ve raporu hazırlayan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Kaan Ferah isimli bir kişinin aldığı diplomayı gösteren Mehmet Pehlivan, "Diplomanın verildiği tarih 29 Eylül 1991. Mezun öğrencinin adı Kaan Ferah. YÖK raporunda ne denmişti; 'Girne Amerikan Üniversitesi'nin tanınması 1993 yılında olunmuştur.' Yani tanınmadan 2 yıl önce alınmış bir diploma. Yani Kaan Bey, Girne Amerikan Üniversitesi'nin henüz tanınmadığı bir zamanda okumuş ve mezun olmuş" dedi.

Kaan Ferah'ın YÖK Denklik Belgesi'ni de paylaşan Pehlivan, "Mezun öğrencinin talebi üzerine 1995 yılında YÖK toplanıyor ve 1991 yılında Girne Amerikan'dan mezun olan Kaan Ferah'ın diplomasına denklik veriyor. Madem ki tanınmayan okula denklik verilemez, madem ki tanınmayan okuldan yatay geçiş yapılamaz o halde henüz YÖK tarafından tanınmayan bir tarihte okuyan ve mezun olan Kaan Ferah'a neden denklik verilmiştir. Eğer bir üniversite YÖK tarafından tanınmıyorsa nasıl oluyor da aynı YÖK, Girne Amerikan Üniversitesi'ne Türkiye'deki bir üniversiteyle aynı muameleyi yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

Uğur Özden isimli kişinin aldığı diplomayı da gösteren Pehlivan, "26 Haziran 1992 tarihinde yine Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oluyor. YÖK'e göre okulun tanınmasına daha 1 yıl var. O da KKTC'den denklik müracaatı yapıyor. Evrakı 12 Mayıs 1993'te YÖK tarafından onanıyor. Yani bu diplomaya da denklik veriliyor" diye konuştu.

"HERKESE YASAL OLAN İMAMOĞLU'NA YASAK"

Pehlivan, şunları söyledi: "Peki burada YÖK hata mı yapmıştır? Diplomalarını almış bu insanlar sahtecilik mi yapmıştır? Tabii ki hayır! Kimsede yanlışlık ya da sahtecilik yoktur. YÖK doğrusunu yapmıştır. Şimdi kimileri çıkıp 1991 ve 1992'de edinilen bu diplomalara denkliklerinin 1993 sonrası verildiğini söylerse şaşırmayız. Peki hal böyleyse aynı durum 1990 için neden geçerli olmuyor diye sorarız? Yani herkese yasal olan İmamoğlu'na gelince mi yasak oluyor!"

"TANINMA VE DENKLİK ŞARTI YOK"

"Zaten sayın İmamoğlu'nu ilgilendiren yatay geçiş işleminde tanınma ve denklik şartı yoktur" diyen Pehlivan, şunları ifade etti: "Tanınma, yatay geçiş için şart değildir. Tanınma, denklik için şart değildir. Denklik de yatay geçiş için şart değildir; o dönemde de şart değil, bu dönemde de şart değil. Tekrar belirtelim ki, tanınma ve denklik ancak 1996 yılında yasal mevzuata kavuşmuştur. Ve buna rağmen halen yatay geçiş için bu iki şart getirilmemiştir."