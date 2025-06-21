Ekrem İmamoğlu'ndan Tekirdağ mitingi için çağrı

CHP''nin her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi yarın Tekirdağ'da yapılacak.

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yarın saat 19.00'da başlayacak miting,, Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,, miting için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Biz adaletten yana on milyonlarız onlar bir avuç, bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.

İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Tekirdağlı hemşehrilerimi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.