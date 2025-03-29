Ekrem İmamoğlu'ndan 'teşekkür' mesajı: "Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı"

İktidarın baskılarına, gözaltı ve tutuklamalara karşı adalet, özgürlük ve demokrasi sesini yükseltmek isteyen 2 milyından fazla yurttaş bugün Maltepe'de bir araya geldi.

CHP’nin çağrısıyla düzenlenen ve birçok siyasi parti ile demokratik kitle örgütünün destek verdiği buluşma, Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirildi.

Aziz milletim;

Asla umudunuzu yitirmeyin.

Göreceksiniz; haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak.



Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı.



Teşekkürler İstanbul. pic.twitter.com/sEqTHN4b7E — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 29, 2025

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, mitingin ardından sosyal medya hesabından 'teşekkür' mesajı yayınladı.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Maltepe mitinginden görüntüler paylaşıldı ve İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletim; Asla umudunuzu yitirmeyin. Göreceksiniz; haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı. Teşekkürler İstanbul."