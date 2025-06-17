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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ümit Özdağ' mesajı: "Yargı sopasıyla siyaset dizayn edilemez"

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin paylaştığı mesajda, " Bu kararın tüm siyasi tutsaklar için de uygulanmasını bekliyoruz" dedi.

Güncel
  • 17.06.2025 21:17
  • Giriş: 17.06.2025 21:17
  • Güncelleme: 17.06.2025 21:23
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ümit Özdağ' mesajı: "Yargı sopasıyla siyaset dizayn edilemez"
ANKA

Tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 148 gün tutuklu kalmasının ardından bugün tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin bir mesaj paylaştı. 7

İmamoğlu paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Sayın Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verilmiş olması sevindiricidir. Hukukun egemen olduğu bir ülkede siyasilere yargı tacizi olmaz, yargı sopasıyla siyaset dizayn edilemez. Bu kararın tüm siyasi tutsaklar için de uygulanmasını bekliyoruz."

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