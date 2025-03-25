Ekrem İmamoğlu'ndan 'Umut burada' paylaşımı
Saraçhane'de bugünkü eylemi sosyal medya hesabından paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Umut burada" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bugün Saraçhane'deki görüntülerden 40 saniyelik bir video paylaşan İmamoğlu, "Umut burada" notunu düştü.
İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
Umut Burada! pic.twitter.com/4rnipm454l— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 24, 2025